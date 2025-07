San Basilio asilo evacuato per incendio nella discarica | ignorato l’allarme lanciato una settimana prima

I gestori erano stati facili profeti. Il 27 giugno chiedevano di bonificare un’area, adiacente ad un asilo privato, perché a rischio incendi. Cosa che, puntualmente, è avvenuta il 4 luglio. Siamo su via Casale Cavallari a San Basilio, tra Ponte Mammolo e Settecamini, nel IV municipio. Al civico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: basilio - asilo - evacuato - incendio

VIDEO | Incendio a San Basilio, rifiuti e auto in fiamme vicino a un asilo: evacuati 30 bambini; Incendio a Vigne Nuove: evacuato asilo nido ‘La Contea degli Hobbit’.

VIDEO | Incendio a San Basilio, rifiuti e auto in fiamme vicino a un asilo: evacuati 30 bambini - Sul posto, oltre ai volontari della protezione civile e i vigili del fuoco, anche i carabinieri di San Basilio che hanno evacuato 30 bambini, terrorizzati e spaventati. Secondo romatoday.it

Incendio a San Basilio: quattro distrutte dalle fiamme - RomaToday - L'incendio è divampato intorno alle 2 di martedì 20 maggio in via Cagli all'altezza di via Corinaldo. Da romatoday.it