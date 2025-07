WEC Valentino Rossi | Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile

Giornata incolore per le due BMW M4 GT3 EVO del Team WRT in Brasile al termine della 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship. Entrambe le auto della compagine di Vincent Vosse non sono mai state della partita nella quinta tappa del Mondiale che per la prima volta ha premiato la Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis ASP di José Maria LopezClemens SchmidPetru Umbrarescu. In 10ma posizione si è classificata la BMW n. 46 di Ahmad Al HarthyValentino RossiKelvin van der Linde, mentre in 12ma piazza si è attestata la BMW n. 31 di Augusto FarfusPedro EbrahimYasser Shahin. Il ‘Dottore’ ha affermato in una nota ai margini del weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Valentino Rossi: “Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile”

In questa notizia si parla di: valentino - rossi - abbiamo - ottenuto

Il tatuaggio di Francesca Sofia Novello per Valentino Rossi: il significato della scritta “quattro” - Nuovo tattoo per Francesca Sofia Novello: la scritta "quattro" è un riferimento alla famiglia, sia alle due figlie che al compagno Valentino Rossi.

Che mazzata per Valentino Rossi: è tutta colpa sua - Per Valentino Rossi è stata una settimana che sembrava cucita su misura per celebrare la sua seconda vita sportiva, con tanto di onori e premi da aggiungere alla sua bacheca personale.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, il battesimo della figlia Gabriella – tutte le foto - Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il battesimo della loro secondogenita, Gabriella, con una festa elegante e solare affacciata sul mare.

Un’operazione di manutenzione fai da te alla portata di tutti: nell’officina di Gazzetta Motori abbiamo sostituito il filtro dell’aria della Fiat 600 Hybrid, collocato - come su tante altre auto Stellantis spinte dal 1.2 PureTech - sotto il cofano in prossimità del parabrez Vai su Facebook

WEC, Valentino Rossi: “Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile”; Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, il battesimo della figlia Gabriella: «Che belle le mie donne». I pa; Valentino Rossi papà a tempo pieno: «Sveglia massimo alle 7.45: io sono quello del latte alle bambine ogni mat.

Valentino Rossi e l’ammissione sulla Ducati: ecco il suo rimpianto - Valentino Rossi in Ducati non ha ottenuto i risultati sperati, non centrando nemmeno una vittoria. Come scrive tuttomotoriweb.it

Valentino Rossi papà a tempo pieno: «Sveglia massimo alle 7.45 ... - MSN - Abbiamo ottenuto ottimi risultati, con due podi, e ora vogliamo fare ancora meglio, cercando di essere sempre più competitivi», ha dichiarato. Si legge su msn.com