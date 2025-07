bandiere sotto le stelle la 14esima edizione con roberto giacobbo

Arezzo, 14 luglio 2025 – A Bibbiena fremono i preparativi per l'edizione numero 14 di Bandiere sotto le stelle, la kermesse promessa dal gruppo storico degli Sbandieratori e Musici CittĂ di Bibbiena in collaborazione con l'amministrazione comunale. Anche quest'anno la manifestazione si terrĂ in due diverse giornate, quelle di sabato 19 e domenica 20 luglio nel centro storico di Bibbiena. Sabato 19 alle ore 21.15 dopo il corteo storico, si terrĂ lo spettacolo in Piazza Grande con i gruppi di sbandieratori ospiti, dai campioni incarica della FIBS, Federazione Italiana Sbandieratori la Contrada San Luca di Ferrara, poi gli sbandieratori CittĂ di Foligno, per poi finire con gli sbandieratori di Bibbiena e la sbandierata corale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

