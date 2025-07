Rapina a un supermercato a Scampia il titolare si aggrappa all'auto del malvivente e viene trascinato per metri

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Scampia, periferia Nord di Napoli, per la rapina impropria in un supermercato del quartiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

