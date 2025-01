Ilrestodelcarlino.it - Risse, maltrattamenti e resistenza: chiede i domiciliari ma va in cella

Gli agenti di Polizia di Fabriano hanno bussato alla porta di un 31enne del posto e l’hanno condotto nel carcere di Montacuto. E’ successo l’altro ieri a seguito della disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha firmato l’ordine di arresto nei confronti del disoccupato extracomunitario residente da anni in città. Dopo una condanna per lesioni personali aggravate, aveva proposto istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione. Non è stato possibile però perché, successivamente all’istanza, ha accumulato ulteriori segnalazioni all’autorità giudiziaria per rissa, guida in stato di ebbrezza,a pubblico ufficiale,in famiglia e interruzione di pubblico servizio. Anche la notte di Capodanno in piazza aveva molestato alcune persone e si era reso responsabile di disturbo delle attività ludiche connesse agli eventi che avevano richiesto l’azione di diversi operatori di sicurezza.