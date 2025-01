Dilei.it - Oscar 2025, tutti i film candidati per la 97a edizione

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo (ora italiana) si terrà la notte degli, attesissima come sempre in tutto il mondo. L’Italia avrà anche stavolta dei titoli cui prestare particolarmente attenzione, per spirito nazionalistico. Quest’oggi, 23 gennaio, spazio alle nomination, che hanno dato il via alla corsa alla statuetta in maniera ufficiale.nominationCom’è ormai consuetudine, le nomination aglisono state svelate in diretta streaming, visibile gratuitamente live e recuperabile on demand. A causa dei terribili incendi che hanno stravolto Los Angeles, la data è stata leggermente spostata, optando per il 23 gennaio. All’interno del Samuel Goldwyn Theater sono stati annunciatii titoli e i protagonisti in corsa per le 97esimadegli.Miglior attore non protagonistaYura Borisov (Anora);Kieran Culkin (A Real Pain);Edward Norton (A Complete Unknown);Guy Pierce (The Brutalista);Jeremy Strong (The Apprentice).