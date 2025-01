Screenworld.it - Oscar 2025: Emilia Pérez batte ben due record, tra cui la prima attrice transgender a ricevere una candidatura

In un’edizione segnata da eventi drammatici come i devastanti incendi a Los Angeles, il mondo del cinema si è unito per celebrare, il narco-musical targato Netflix che affronta temi di identità di genere. Diretto dal regista francese Jacques Audiard, il film ha ottenuto ben 13 nomination agli, diventando il film non in lingua inglese più nominato nella storia della manifestazione. Questa straordinaria impresa sottolinea l’impatto culturale e sociale di una pellicola che ha conquistato il pubblico e la critica. Non è tutto, perché Karla Sofía Gascón, che ha già vinto un Golden Globe, è diventata un simbolo di rappresentazione e inclusività, essendo laapertamenteuna nomination all’.La pellicola, una produzione francese interamente girata in spagnolo, narra la storia di identità, trasformazione e resistenza, affrontando temi complessi e universali attraverso una narrazione innovativa.