Omicidio di Casazza, respinto il ricorso della difesa: il calabrese torna in carcere

. La Cassazione haile per Mario Romeo,di 39 anni residente in Brianza ma domiciliato a, si sono aperte le porte deldi via Gleno.L’uomo è accusato dipreterintenzionale per avere tirato un “violento pugno” a Mykola Ivasiuk, ucraino di 38 anni, morto in seguito all’aggressione avvenuta il 19 agosto 2024 fuori dal Rosy Bar di.Quella sera Ivasiuk era ubriaco e aveva avuto una discussione con la compagna all’interno del bar. Stava diventando molesto, tanto che alcuni avventori si erano lamentati per il suo comportamento. Così Romeo, che cercava di sedare la discussione, lo aveva accompagnato all’esterno del locale. Ma l’ucraino non si calmava e a quel punto ilgli aveva sferrato un pugno in faccia. Subito era intervenuto anche Mouhssine Mohamed Amine, marocchino di 33 anni, il quale, prendendo il 38enne di spalle, lo aveva colpito con un boccale di birra all’altezzanuca, facendolo stramazzare al suolo privo di sensi e con una ferita alla testa.