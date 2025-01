Gamberorosso.it - Non solo alert sulla salute. Gli Stati Uniti vogliono anche calorie e ingredienti sulle bottiglie di vino

Nuova complicazione per esportarenegli. Al netto di dazi oin etichetta, c’è un’altra incombenza in arrivo: l’inserimento obbligatorio di, allergeni ecome richiesto dal Ttb (Alcohol & Tobacco Tax e Trade Bureau).Non si tratta di una novità assoluta – già nel 2022 il Dipartimento del Tesoro statunitense aveva sollecitato il Ttb sul tema degli alcohol facts – ma arriva proprio nel momento di massima allerta sul mercato a stelle e strisce. Una coincidenza poco felice.e grassi in etichettaÈ, quindi, partita la consultazione pubblica, aperta a chi voglia fare le proprie osservazioni,modalità di inserimento di queste informazioni aggiuntive. C’è tempo fino al 17 aprile 2025 per intervenire. Nello specifico, l’inserimento dei dati in questione includerebbe, tra le altre cose il numero di porzioni per contenitore; il contenuto di alcol come percentuale in volume; il numero diper porzione; e il numero, in grammi per porzione, di carboidrati, grassi e proteine.