Napoli Conte sulla Juve | Squadre imbattibili non esistono Prima o poi devi perdere

Tempo di lettura: 4 minutiAntonioha risposto a diverse domande in una conferenza stampa che ha toccato vari temi, dalla crescita delalla gestione della rosa, fino all’imminente sfida contro lantus. Il tecnico ha parlato con la consueta determinazione, mettendo in evidenza il suo approccio alla squadra e al campionato, ma anche l’importanza di ogni singola partita.Sul percorso da allenatore: “Io cerco sempre di essere migliore. Non solo rispetto ai tempi dellantus, ma anche rispetto a ieri. È inevitabile che tu nel tuo percorso immagazzini esperienza e cresca, sotto ogni punto di vista. Oggi, se vuoi rimanere in scia,continuare a studiare, evolverti e migliorare, sia dal punto di vista della psicologia con i ragazzi, perché c’è da gestire un gruppo, sia nei rapporti umani con chi lavora nel club, dai dirigenti ai presidenti”.