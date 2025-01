Ilrestodelcarlino.it - Mike Piazza in tribunale: “Reggiana, io mi fidai ma loro mi tradirono”

Reggio Emilia, 23 gennaio 2025 – "Tradito da coa cui diedi fiducia e lasciato all’oscuro delle decisioni”: cosìha descritto ieri inla sua parabola come ex patron dellacalcio, nel processo che vede imputata la moglie Alicia Richter per diffamazione aggravata nei confronti di Stefano Compagni, ex presidente, e vice, della società sportiva tra il 2015 e il 2017. Compagni ha querelato la donna chiedendo un risarcimento di 200mila euro attraverso l’avvocato Alessandro Carrara. Al vaglio del giudice Francesca Piergallini ci sono le dichiarazioni che lei rese su alcuni giornali nel 2018, quando parlò di “contratti con firme falsificate e situazioni poco chiare”, nonché di calciatori e altro personale ingaggiato senza che il marito lo sapesse. Rispondendo dapprima all’avvocato Alessandro Simionato, che difende la moglie,ha raccontato di essere da sempre interessato al calcio, di aver conosciuto negli Usa Maurizio Franzone, colui che a suo dire gli consigliò di investire nellacalcio dopo aver valutato altra squadre, che gli fu descritta come “squadra con una grande storia”.