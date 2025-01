Bergamonews.it - L’Atalanta torna tra le prime otto della Champions: per restarci deve vincere a Barcellona

Leggi su Bergamonews.it

Comunque vada, sarà un successo. Lo ha ribadito anche Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa che ha seguito il 5-0 rifilato allo Sturm Graz: “Se ci sarà da giocare il playoff, lo giocheremo, perché noi di certo non ci dispiacciamo di giocare partite di”. Al momento però, guardando la classifica al terminesettima giornata,è tra le.In soldoni, il destino dei nerazzurri dipende tutto dal proprio risultato nell’ultimo turno, la straordinaria trasferta didi mercoledì 29 gennaio (ore 21), una sfida inedita contro un top club assoluto che in questa edizione si sta affermando come seconda forza dietro soltanto al Liverpool, che finora le ha vinte tutte.I blaugrana invece una sconfitta l’hanno incassata: alla prima giornata, contro il Monaco, un po’ a sorpresa.