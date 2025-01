Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages, Bethesda ha annunciato la data di uscita nel Developer_Direct 2025

Leggi su Game-experience.it

ha sfruttato la preziosa occasione rappresentata dall’Xbox Developer Directper annunciare ladidi: The, nuovo ed attesissimo capitolo della celeberrima serie sparatutto in prima persona sviluppato da id Software in arrivo il 15 Maggiosu PS5, Xbox Series XS e PC.WIKIPEDIARicordiamo che questo titolo funge da vero e proprio prequel per(rilasciato nel corso del 2016) eEternal, andando ad approfondire le origini delSlayer in un’ambientazione caratterizzata da elementi techno-medievale.In: Thei giocatori saranno chiamati a vestire i panni del leggendario guerriero, impegnato in una guerra medievale contro le forze infernali, intenzionate a mettere a dura prova il corretto equilibrio tra la vita e la morte.Tornando all’annuncio delladi, ricordiamo che appena qualche settimana fa un noto leaker ha anticipato correttamente il mese didi The, indicando inoltre nella stessa occasione anche il periodo didi Gears of War: E-Day e Fable.