Capotreno salva una donna in stato confusionale

Unadi 33 anni è stata soccorsa eta martedì verso le 13, notata da unmentre era ferma sulla massicciata lungo la linea ferroviaria Milano-Asso, nel tratto dopo Inverigo in direzione Asso. Laera in evidentecon intenti autolesionistici: ilha bloccato il convoglio per alcuni minuti e l’ha avvicinata, parlandole e convincendola a salire sul treno per essere aiutata, sventando la possibilità che si facesse del male. Pochi minuti dopo, arrivati in stazione a Merone, è stata affidata alle cure dei soccorritori del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale Sant’Anna per essere meglio valutata e curata.