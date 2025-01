Agi.it - Bracciante morto a Latina: arrestato anche il padre dell'imprenditore

Leggi su Agi.it

AGI - Nuovo ordine di arresto per Antonello Lovato che si trova detenuto presso il carcere di Frosinone in attesaa prima udienza fissata ad Aprile per il processo per la morte di Satnam Singh, ilindiano deceduto dopo un incidente sul lavoro avvenuto nell'azienda agricolao stesso Lovato. Il trentunenne indiano aveva perso un braccio mentre lavorava a un macchinario e, invece di essere trasportato in ospedale, era stato scaricato davanti casa, morendo il 19 giugno 2024 a causae lesioni. L'operazione ha portato in carcere questa mattinail, Renzo Lovato ritenuto amministratore di fatto'azienda agricola. I nuovi sviluppi'indagine hanno portato questa mattina i carabinieri del comando provinciale a notificare gli ordini di arresto per l'ipotesi di reato di concorso in intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato.