Ilfattoquotidiano.it - Autonomia differenziata, in Italia come in Romania la Corte Costituzionale impedisce al popolo di votare

Un paio di giorni fa laha dichiarato inammissibile il referendum contro la Legge sull’fortemente voluta dal ministro Calderoli. Si tratta di una decisione gravissima, che a io parere non ha nulla a che vedere con la giurisprudenza e con la legalità,si evince dalle motivazioni con cui laha detto che il referendum non era ammissibile.La prima sarebbe che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”. Ora, visto che il quesito richiedeva l’abrogazione completa di quello che rimane della legge Calderoli dopo la precedente sentenza dellasi faccia a dire che il quesito non era chiaro risulta difficile da capire. La legge in oggetto, modificata dalla, è funzionale alla realizzare l’nei limiti della Costituzione e cioè ha una finalità assolutamente chiara.