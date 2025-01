Ilfattoquotidiano.it - Abusi edilizi, 8 rinvii a giudizio per la Torre di Milano: imputati imprenditori, progettisti e funzionari

Ladi via Stresa, alta 82 metri, era stato uno dei primi progetti finiti nel mirino dei pm diche hanno aperto da diversi mesi indagini su grattacieli e torri costruiti come “ristrutturazione” di piccoli edifici preesistenti e completamente abbattuti. Oggi otto persone, trae tecnici, ma anchee dirigenti o ex dirigenti dello Sportello unico dell’a e della Direzione urbanistica del Comune di, sono stati mandati a processo per abusoo e lottizzazioneva. A deciderlo è stata la giudice per le indagini preliminari diTeresa De Pascale accogliendo la richiesta della Procura. Il processo si aprirà il prossimo 11 aprile davanti alla settima sezione penale. È il primo procedimento sugliche arriva a processo.