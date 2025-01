Superguidatv.it - Uomini e Donne, l’appello di Tina Cipollari alla ricerca di un compagno: “sono single da un pò di tempo” | Video Witty Tv

di un nuovo amore? L’opinionista ha lanciato un appello aper cercare un, nuova tronista dididi unsembra uno scherzo, ma in realtà l’opinionista èdi un uomo.«da un pò di.cercherei un uomo dai 63 e se portati bene anche 76-77-80 anni se è autonomo e non ha bisogno che l’accudisco da subito» – ha detto lache preferisce un uomo vedovo e possibilmente senza figli.«Se è vedovo è meglio, non credo che possa presentarsi qualcunoe meglio senza figli o se li ha importante che vivono all’estero e non si occupano del padre. La posizione economica deve essere no benestante, molto benestante. Ovviamente un uomo disposto a sposarsi, non separazione dei beni, deve essere molto ricco» aggiunge la dama.