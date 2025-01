Lanazione.it - Un bronzo per Christian. Il talento in odor di azzurro

Leggi su Lanazione.it

Ancora grandi soddisfazioni per l’Accademia Prato Ju Jitsu. Ottime prestazioni per tutti i combattenti pratesi impegnati ai recenti campionati italiani giovanili di Ostia, assieme con oltre 570 atleti di 54 società provenienti da ogni parte d’Italia. Il risultato più prestigioso lo ha portato a casaCaso, nella categoria Under 14 - 44 kg, conquistando una bella medaglia di. Partenza a rilento per Caso, che ha perso subito il primo incontro, per poi vincere gli altri cinque in successione, regalando emozioni e spettacolo. Un ‘talentino’ tutto pratese, per il quale si attende la convocazione in nazionale per i prossimi Europei in programma a marzo, in Grecia. Appena fuori dal podio, dopo la sconfitta nella finalina per il terzo posto, sia Azzurra Tartoni nella categoria Under 14 - 36 kg, sia Samuele Biagi, nella categoria Under 16 - 69 kg.