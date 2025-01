Ilfattoquotidiano.it - Trump invia migliaia di soldati al confine col Messico per fermare i migranti. Compaiono volantini del Ku Klux Klan: “Andatevene ora”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La vittoria elettorale di Donaldha creato il panico oltre ilsud degli Stati Uniti. Decine didi persone si sono riversate verso nord nel tentativo di mettere piede negli States prima del 20 gennaio, quando alla Casa Bianca è ufficialmente tornato il leader repubblicano che ha promesso una caccia all’immigrato senza sconti e “la più grande deportazione di massa della storia”. Con l’inizio del nuovo mandato, gli incubi di chi cerca fortuna in Usa sono diventati realtà: stato d’emergenza nazionale e militarizzazione dei confini è stata la risposta del nuovo padrone dello Studio Ovale, in un clima che ha risvegliato anche le frange più razziste del Paese. Come il Kuche in Kentucky, nel giorno del giuramento di, ha diffusoche invitavano gli stranieri ad “andarsene via subito”.