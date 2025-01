Thesocialpost.it - Rapimento della neonata a Cosenza, i parenti della coppia di sequestratori erano “ignari di tutto”

I familiarifermata aper il sequestro“completamente all’oscuro” di quanto accaduto, e sembra che “anche il maritodonna fosse inconsapevole”, anche se questo aspetto è ancora oggetto di indagine. Lo ha dichiarato Claudio Sole, ispettoreSquadra Mobile di, durante un incontro con i giornalisti in Questura.“Non è chiaro – ha spiegato – se ci sia stato un errore o un’intenzione precisa nel prendere una. Sembra che in una pasticceria laabbia chiesto informazioni su una torta con un nastro rosa, che però non è stata mai ordinata. Su questo dettaglio sono in corso verifiche”.Sole ha inoltre sottolineato che resta da chiarire “la facilità con cui sono riusciti a entrare e uscire dalla clinica”, un aspetto che potrebbe indicare falle nei protocolli di sicurezzastruttura sanitaria.