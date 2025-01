Anteprima24.it - Patierno: “Mettiamo da parte le incomprensioni”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo prima uomini e poi calciatori. Sono consapevole di aver avuto uno sfogo duro, ma allo stesso tempo umano e vero. Ho generato divisione e questa è l’ultima cosa che voglio.tutti, me compreso, dalee continuiamo a lottare insieme per l’Avellino”. E’ questo il messaggio affidato sui social da Cosimo, dopo l’esultanza e le parole espresse in sala stampa nel post Avellino–Cavese. Un messaggio disentivo dadel bomber di Bitonto che è tornato al gol, dopo l’ultimo realizzato con il Team Altamura. Nel frattempo, alla ripresa degli allenamenti di lunedì,ha sviluppato corsa sul sintetico del “nio-Lombardi”, propedeutica al ritorno in gruppo nel corso della settimana e alla gestione per poi essere titolare domenica contro il Latina.