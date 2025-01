Formiche.net - Osservazione della Terra, Asi e Thales si uniscono alla missione della Nasa

Puntare allo spazio non significa solo proiettarsi verso le stelle, ma anche aumentare gli strumenti a disposizione per la tutela del pianeta. Inviando e mantenendo strumentazioni innovative in orbita si potrà disporre di sempre più dati utili a monitorare lo statoe intercettare i cambiamenti climatici. Questo è l’obiettivoSbg-Tir (Surface Biology and Geology – Thermal Infrared), che vede impegnate l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e la. Tra gli obiettivi principali, laSbg-Tir mira a fornire misurazioni radiometriche e multispettrali delle emissioni terrestri e acquatiche per analisi climatiche, ecologiche e geologiche, oltre a supportare applicazioni pratiche come la sicurezza alimentare e la gestione delle acque.Complessivamente, l’Asi collaborerà con laper la gestione dell’intero sistema, l’integrazione del carico utile e le operazioni di lancio.