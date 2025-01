Thesocialpost.it - Nordio, duro attacco ai Pm: “Si credono super-poliziotti, milioni buttati in indagini senza fondamento”

Carlo, Ministro della Giustizia, ha tracciato il terzo bilancio sulla gestione della giustizia del governo. Il ministro, parlando dal Senato, ha sottolineato che questa amministrazione ha l’ambizione di restare in carica per tutta la legislatura. La riforma che più di tutte si punta a completare è quella sulla separazione delle carriere tra giudicante e requirente, prevista per il 2025.Il principale obiettivo: separazione delle carriereha spiegato che la riforma della separazione delle carriere è il passo fondamentale da portare a termine entro l’estate del 2025. Il ministro si è detto soddisfatto del fatto che una parte dell’opposizione abbia manifestato adesione alla proposta, seppur con riserve. L’aspetto più controverso del suo discorso, in ogni caso, è stato l’diretto ai pubblici ministeri.