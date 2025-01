Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 4-6 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro cancella tre palle break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Altro vincente con il dritto anomalo del tennista di Atlanta.15-15 Dritto inside out vincente dell’americano.0-15 Primo doppio fallo di.3-2 Game. Servizio e dritto. Alè Lorenzo!AD-40 Serve and volley pregevole del torinese.40-40 Servizio vincente.40-AD Palla. Pasticcio di, che si disunisce sullo smash.40-40 Con un pizzico di fortunarende vincente la volèe di puro istinto. Parità.40-30 Servizio vincente del piemontese.30-30 Coraggioso il torinese nel giocare lo slice in avanzamento e la volèe in contropiede.15-30 Non passa il dritto in uscita dal servizio di.15-15 Serve and volley ben giocato da Lorenzo.0-15 Sulla riga il dritto incrociato dello statunitense.2-2 Game