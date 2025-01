Tuttivip.it - “Lei è fuori, che botta”. Grande Fratello, chi sono i due ripescati definitivi: sono usciti i nomi

Leggi su Tuttivip.it

C’è molta curiosità per il verdetto del televoto che chiuderà nella serata del 23 gennaio, quando si scoprirà quali ex partecipanti delavranno la possibilità di rientrare nella Casa come concorrenti. Secondo quanto emerge dal sondaggio ospitato sulla piattaforma ‘forum free’, che alla data del 22 gennaio alle ore 11:05 contava 1605 votanti, i favoriti per il ripescaggio sembrano essere Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi ed Eva Grimaldi. Meno fortuna, invece, per Michael Castorino e Federica Petagna, al momento relegati alle ultime posizioni.La scelta di consentire il rientro di quattro ex concorrenti eliminati ha generato opinioni contrastanti tra il pubblico. Questa decisione, fortemente voluta da Alfonso Signorini e dalla produzione, rappresenta una novità assoluta nella storia più che ventennale del reality, spiazzando appassionati e critici.