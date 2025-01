Ilfattoquotidiano.it - La polemica di Alcaraz contro Djokovic: “Uno show? Se pensi al ritiro non giochi così. Credo che tutti abbiano visto”

“Non dico che abbia fatto lo, ma penso cheche nel secondo set sembrava avere problemi o comunque difficoltà a muoversi“. È racchiusa in questo parole ladi Carlosdopo essere stato eliminato da Novakin 4 set nei quarti di finale degli Australian Open 2025. Analizzando l’in, lo spagnolo non riesce a spiegarsi come mai il fuoriclasse serbo sembrasse inizialmente in condizioni precarie, ma poi si sia sbloccato all’improvviso. Non è un vero e proprio attacco al suo rivale serbo, maha sottolineato più volte comeabbia improvvisamente cambiato marcia dopo aver inizialmente denunciato un fastidio muscolare e aver chiesto anche un Medical Time Out.“Non so se più nel dritto o più nel rovescio, ma ovviamente ha avuto difficoltà.