Juventusnews24.com - Kelly Juve, bianconeri sempre più convinti. C’è un aspetto che fa puntare sul suo acquisto: dettaglio da non sottovalutare

di Redazione Juventus News24

Kelly Juve, bianconeri sempre più convinti della bontà di questo affare. Un aspetto fa puntare sul difensore inglese: le ultime

Lloyd Kelly, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è balzato in testa nelle preferenze del calciomercato Juve in entrata. I bianconeri sarebbero sempre più convinti della bontà di chiudere questo affare.

Questo perchè l'inglese può giocare sia come centrale che come terzino sinistro. Elemento quindi molto duttile, come piace a Thiago Motta: il Newcastle avrebbe aperto a una sua partenza in prestito già in queste settimane.