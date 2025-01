Serieanews.com - Inter, a giugno arrivano 80 milioni: manovra pazzesca a centrocampo

Leggi su Serieanews.com

Scopri come l’sta preparando una rivoluzione acon operazioni in uscita e colpi di mercato. Un futuro ricco di cambiamenti e ambizioni, a80(Foto: Ansa) – serieanews.comL’di Inzaghi è diventata ormai una macchina da guerra ed è grazie soprattutto ad uninvalicabile, con un mix incredibile di quantità e qualità. Eppure, dietro quella stabilità apparente, qualcosa cova sotto la cenere: l’età di alcunipreti e la necessità di un rinnovamento lasciano immaginare che a fine stagione debba essere necessario qualche cambiamento, anche importante. Ecco perché la dirigenza nerazzurra potrebbe valutare una vera e propria rivoluzione per il prossimo mercato estivo. Se dovessimo sintetizzare l’idea di massima, suona più o meno così: 80di euro in entrata, destinati a cambiare faccia al cuore del gioco dell’