Liberoquotidiano.it - "Il pm è già un superpoliziotto": Nordio spegne chi sbraita contro la riforma

Il ministro Carlonella sua relazione annuale in parlamento ha affrontato diversi temi che riguardano la Giustizia. Sui pm e lasulla separazione delle carriere ha affermato: "Quanto al timore che il pm diventi un '' la risposta è assai semplice: nel sistema attuale esso è già un. Con l'aggravante però che godendo delle stesse garanzie del giudice egli esercita un potere immenso senza alcuna reale responsabilità". Poi ha parlato della situazione carceraria e dei nuovi investimenti previsti per i prossimi due anni: "Prevista la realizzazione di un piano per l'edilizia penitenziaria a cura del Commissario straordinario e il completamento della ristrutturazione del patrimonio edilizio a cura dell'amministrazione penitenziaria, che ha emanato a tale scopo il Documento programmatico generale per la riqualificazione del patrimonio edilizio, l'efficientamento energetico e l'adeguamento strutturale con innovazione degli impianti di sicurezza e videosorveglianza.