Sport.quotidiano.net - Gallinari riparte da Portorico: ufficiale la firma i Vanqueros

Milano, 22 gennaio 2025 - Niente Nba e niente ritorno in Italia, per il momento: Daniloda. Il classe '88, rimasto senza squadra dopo l'ultima avventura ai Milwaukee Bucks, non ha ricevuto la chiamata che aspettava dalla massima lega di pallacanestro del mondo per disputare un'ultima stagione, che sarebbe la sua 17esima. E così, dopo una lunga assenza dai campi (l'ultimo match risale a luglio, in occasione del Pre Olimpico proprio inaffrontato con l'Italia), ecco la decisione dire con ide Bayamon, di cui è proprietario dallo scorso mese Carlos Arroyo, ex giocatore Nba ed ex stella della Nazionale portoricana. L'annuncio Ad annunciare lacon i, 16 volte campioni di, è lo stessoattraverso un tweet.