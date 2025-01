Agi.it - Esplosione per una fuga di gas, crolla una palazzina di tre piani a Catania. Quattordici feriti, uno è grave

AGI -al momento i, uno dei quali in gravi condizioni, dopo l'provocata da unadi gas, con il conseguente crollo di "due palazzine gemelle" di tre- dicono i vigili del fuoco - in via Galermo. Il numero deiè stato aggiornato dai carabinieri. Mentre i vigili del fuoco spiegano che sono in corso le ricerche tra le macerie di "un possibile disperso" dopo la segnalazione di "una persona di cui non si hanno notizie". Tra iuno è in codice rosso (un 66enne con ustioni al volto e alla testa), ma nessuno in pericolo di vita; anche due vigili del fuoco, tre tecnici della ditta del gas e una donna di 51 anni. Le ricerche non si fermano e procederanno con maggiore lena una volta che le fiamme saranno tutte spente. Il comando etneo conferma che sono in corso le ricerche tra le macerie di "un possibile disperso", "stanno operando anche le nostre squadre speciali Usar (Urban Search and Rescue) di ricerca e soccorso in ambito urbano del Comando die sono in arrivo anche quelle dei Comandi di Palermo e Messina".