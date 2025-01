Davidemaggio.it - Ecco quando andrà in onda il finale di Endless Love

Fumata bianca per il grandi. Dopo aver centellinato gli ultimi episodi rimasti, Canale 5 si appresta a salutare la dizi turca con protagonisti Kemal Soydere (Burak Özçivit), Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Emir Kozcuo?lu (Kaan Urganc?o?lu).Arrivata sulla rete ammiraglia Mediaset l’11 marzo 2024, a ben nove anni di distanza dal rilascio in Turchia, Kara Sevda si congederà dai telespettatori nella prima settimana di febbraio. La messa indell’ultimo episodio è prevista infatti tra il 3 e l’8 febbraio 2025. Tuttavia, non è stato ancora deciso sesaluterà il suo pubblico in daytime o con un’ultima prima serata. Il, come abbiamo avuto modo di svelarvi in precedenza, sarà decisamente al cardiopalma. Emir tenderà un ultimo agguato all’amore eterno tra Nihan e Kemal, che inevitabilmente farà calare il sipario sulle storie raccontate nella soap.