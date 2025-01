Leggioggi.it - Bonus assunzioni 2025: guida alla maxi-deduzione di quest’anno. Scarica la circolare

Arrivano le istruzioni operative per il: l’Agenzia delle Entrate, con lan. 1/E del 20 gennaio, ha fornito chiarimenti sulla superper il costo di assunzione del personale versione. La misura è stata prorogata dLegge di Bilancio, che ha poi esteso la sua applicazione fino ai periodi d’imposta, 2026 e 2027.Laemanata dalle entrate si focalizza appunto sulla maggiorazione del costo del personale ammesso inper le imprese e i professionisti che effettuano nuove: misura finalizzata a incentivare l’occupazione attraverso un beneficio fiscale che consente di dedurre un importo maggiorato del costo del lavoro sostenuto per le nuove, con un’ulteriore agevolazione prevista per specifiche categorie di lavoratori.