Von der Leyen Il mondo sta cambiando ma l’Europa è pronta

DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – "Le regole di ingaggio tra le potenze globali stanno. Non dobbiamo dare nulla per scontato. E anche se ad alcuni in Europa questa nuova realtà potrebbe non piacere, noi siamo pronti ad affrontarla". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, nel suo intervento a Davos al World Economic Forum."I nostri valori non cambiano. Ma per difenderli in unche cambia, dobbiamo cambiare il modo in cui agiamo. Dobbiamo cercare nuove opportunità ovunque si presentino. Questo è il momento di impegnarsi oltre i blocchi e i tabù. Eal cambiamento", ha aggiunto.