Via alle potature e ai tagli degli alberi

Sono iniziati gli interventi di abbattimentoe di potatura dei rami, per la prima fase della manutenzione del verde comunale sul territorio cormanese. Dopo le verifiche e la relazione tecnica agronomica redatta dal Parco Nord Milano nelle scorse settimane, saranno dieci le pianteate, perché sono morte, o perché sono arrivate a fine vita vegetativa o perché sono a rischio caduta e, quindi, pericolanti per la sicurezza e per l’incolumità dei cittadini. Le prime operazioni sono iniziate nella zona della centrale via Papa Giovanni XXIII, davanti al palazzo municipale, e proseguiranno secondo un calendario prestabilito, interessando anche i parchi pubblici. Gli interventi termineranno a fine gennaio. G.N.