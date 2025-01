Ilrestodelcarlino.it - Un ko pesante maturato solo per l’espulsione di Elezaj

Una scoppolanel punteggio. Se uno legge il risultato di Teramo-Castelfidardo (4-1) pensa a un monologo dei padroni di casa, ma non è stato così. I fidardensi domenica hanno tenuto testa ai Diavoli fino alla mezz’ora della ripresa, fino a quello spintone di(buona, fino a quell’ingenuità con annessa espulsione avvenuta proprio alla mezz’ora della ripresa, la prova dell’under fidardense) a Chiarella. Tanto che i messaggi social dopo la partita sulla pagina ufficiale del Città di Teramo 1913 raccontano che "del portiere ospite ha spaccato la partita". I biancorossi temevano i fidardensi anche dalle parole nell’immediata vigilia pronunciate del mister degli abruzzesi, Pomante. "Troveremo un avversario in salute che ha centrato sette successi nelle ultime dieci gare e che in trasferta può vantare la migliore difesa del girone".