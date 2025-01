Ilrestodelcarlino.it - "Un anno dedicato ai più giovani. Tanti controlli nelle zone a rischio"

La Festa di San Sebastiano è stata l’occasione per Barbara Assanti, comandante della Polizia Locale di Senigallia, per fare un bilancio dell’attività del 2024: "È stato unai". Aumentano gli incidenti, ma calano quelli con feriti. Raddoppiano le auto senza assicurazione e le mancate revisioni dei veicoli, crescono anche le sanzioni per l’alta velocità. "Una parte molto importante del nostro lavoro è stata dedicata ai. Abbiamo organizzato incontri serali nei luoghi della movida, grazie anche alla preziosa collaborazione della Croce Rossa, incontriscuole per parlare di sicurezza stradale ma anche di legalità e di stili di vita sani. Abbiamo incontrato oltre 2.200 studenti delle scuole e centinaia dipiazze e nei luoghi di aggregazione. La nostra sede è sempre aperta a tutti coloro che vogliono chiedere il nostro contributo.