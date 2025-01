Trump a Ue e Nato | Ora pagate voi ma i soldi non ci sono

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 20 gennai0 2025 – Donaldha scelto di fare a pezzi il protocollo. Dopo aver prestato giuramento come 47º presidente degli Stati Uniti, si è insediato nello Studio Ovale e ha subito ribaltato le consuetudini: non solo ha firmato una serie di ordini esecutivi (leggi qui), ma ha convocato la stampa per un’ora di domande a ruota libera. Sciolto e sorridente, ha tracciato una linea netta per le relazioni transatlantiche, dando un ultimatum. a noi: o l’Europa e lainiziano a pagare, oppure saranno guai. L’America dinon intende più pagare il conto per la sicurezza dell’Occidente e pretende che gli alleati inizino a tirare fuori i. Ma per molti paesi europei, già alle prese con bilanci traballanti e debiti record, questa è una richiesta che rischia di trasformarsi in una catastrofe.