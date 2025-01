Romadailynews.it - Roma: controlli a Fonte Nuova, due arresti e sette persone segnalate alla Prefettura

Duesono state arrestate e altresono statedidurantesvolti dai carabinieri della compagnia di Monterotondo nel comune di. Nel pomeridiano del 17 gennaio, i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani, rispettivamente di 27 e 23 anni, poiche’ gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il 27enne, di origine albanese, gia’ sottopostomisura cautelare dell’obbligo di presentazionepolizia giudiziaria, e’ stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina, suddivisi in 18 dosi, nonche’ di 80 Euro in banconote di piccolo taglio. Invece, il 23enne italiano, anch’egli gia’ arrestato per stessa la tipologia di reato nel giorno di Santo Stefano, ed attualmente sottopostomisura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di, e’ stato sorpreso in strada con al seguito un panetto di hashish di circa 80 grammi; entrambi si trovano ora aglidomiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice di Tivoli.