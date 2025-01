Ilrestodelcarlino.it - Post alluvione, Lepore accelera: "Ravone ricoperto in primavera"

Piove sul teatro Bellinzona. Dentro ci sono 150 alluvionati che chiedono rise, nella prima assemblea civica dopo il 19 ottobre. Alcuni chiedono interventi; altri vogliono sapere come funzionerà per i rimborsi; tutti ascoltano. Nessuna contestazione, solo una signora si alza e urla "vergognatevi", ma sarà l’unica. Sul palco c’è il sindaco Matteocon vicini gli assessori Matilde Madrid (Protezione civile) e Daniele Ara (Sicurezza idrica), insieme con Federico Grazzini (meteorologo dell’Arpae) e Davide Parmeggiani (ingegnere dell’Agenzia regionale). Il focus riguarda le vie Andrea Costa, Brizio, Guerrini e dintorni, ma non solo. Il sindaco lo mette in chiaro: "L’riguarda la città, l’intero sistema idrico non ha retto". I quattro tratti delscoperti, quelli in cui la copertura ha ceduto rilasciando il torrente, saranno coperti.