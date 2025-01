Oasport.it - Pallamano, l’Italia travolge la Cechia e resta in corsa per i quarti di finale ai Mondiali!

Leggi su Oasport.it

dellainizia il Main Round dei2025 nel modo migliore possibile. La squadra allenata dal dt Riccardo Trillini ha infatti mandato al tappeto lacol risultato di 25-18. nella prima partita del secondo turno del torneo iridato. Ecco la cronaca dellante vittoria azzurra.LA CRONACAAl Jyske Bank Boxen di Herning si capisce sin da subito che si è entrati in una nuova fase dei: il match è molto teso.prova a fare gara di testa alzando immediatamente il ritmo, mentre la– come copione – sporca i ritmi del duello.Trillini ha la possibilità di recuperare e mettere in partita Marco Mengon e Mikael Helmeon, con il solito Prantner a essere protagonista a suon di gol e scorribande. Si arriva al 10? con gli azzurri a comandare 4-2. Il duello si innervosisce, i cechi cercano in tutti i modi di provocare, che però non abbocca, aiutata anche dalle soluzioni tattiche offerte dai movimenti di Bortoli e dalle parate di un Ebner in formato “saracinesca” sia per quanto riguarda i tiri dai sette metri sia per quanto riguarda le respinte da gioco aperto.