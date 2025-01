Thesocialpost.it - Palermo, incidente in viale Regione: auto contro il guardrail, grave un 20enne

Un ventenne è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Civico didopo unstradale inSiciliana, sulla bretella vicino al carcere Pagliarelli, in direzione Catania. Il giovane, alla guida di una Fiat Punto, ha perso illlo del mezzo, finendoil guard-rail.L’impatto è stato così violento che il conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Una volta estratto dalle lamiere, il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso.Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’e per gestire il traffico, fortemente rallentato.