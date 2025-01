Cityrumors.it - Oro colato (a picco): truffa da 90 milioni e 5mila risparmiatori raggirati

Leggi su Cityrumors.it

Con una fitta piramide di menzogne sono staticirca: credevano di investire nell’oro, si sbagliavano di grossoNovantadi euro. Non esattamente noccioline, insomma. Tanti, secondo le indagini, sarebbero finiti nelle tasche sbagliate a causa di una maxi-orchestrata dalla Global Group Consulting, con ramificazioni anche in Italia. E non si tratta di un banale raggiro da bancarella, ma di un’operazione ben congegnata, fatta di parole (tante), promesse (ancora di più) e investimenti a dir poco “creativi”.Oro(a):da 90– Cityrumors.itNella rete della Global, stando alle ricostruzioni, sarebbero cadute circapersone. Un vero e proprio esercito di, convinti di mettere al sicuro i propri sudati risparmi e ritrovatisi, invece, con un pugno di mosche (e un bel buco nel portafoglio).