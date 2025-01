Ocone | Elon Musk è un mostro solo per chi non lo conosce

Leggi su Liberoquotidiano.it

È facile dire tecnodestra, usando il termine come una clava per colpire l'avversario politico e prospettando inquietanti scenari futuristici di dominio sul mondo da parte di una nuova casta di privilegiati. Inutile dire che il capo di questa setta sarebbe, per le tante “anime belle” che ci circondano,, il “” per eccellenza, il “fascista” dei tempi nostri. La serietà imporrebbe però di studiare, capire, distinguere, prima di pronunciar verbo: di sforzarsi di comprendere quale visione del mondo animi questa personalità assolutamente geniale. Un buon punto di partenza potrebbe essere costituito dalla ricostruzione delle idee e dello spirito con cuiha investito molte delle sue risorse nell'Intelligenza Artificiale. Sicuramente lo ha fatto per favorire le sue aziende automobilistiche e spaziali, per non restare fuori da un mercato promettente.