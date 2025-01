Iltempo.it - "Non stava bene": i tremori di Sinner hanno fatto preoccupare Panatta

Leggi su Iltempo.it

Più forte del caldo, di cali di pressione e sbandamenti allarmanti. Tra fatica, malesseri e sospensioni inattese (ma rivelatesi quantomai opportune),ha trovato le forze per proseguire la sua corsa a Melbourne, eliminare un ostacolo ostico come Holger Rune e aggiungere un altro primato alla sua collezione, quella di approdare al decimo quarto di finale in uno Slam, "score" riuscito in azzurro solo a Nicola Pietrangeli. Più volte inquadrato dalle telecamere ai cambi di campo, l'altoatesino era in evidente difficoltà con la respirazione e aveva un tremore alle mani sospetto tanto che, anche alla fine del match, se ne è discusso parecchio. In rete e tra esperti. Adriano, dopo aver confessato di essersi svegliato alle quattro per seguireagli Australian Open, ha ammesso di essersi preoccupato "perché non, non so cosa abbia avuto, ma nonquasi in piedi".