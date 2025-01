Mistermovie.it - Mister Movie | Polemiche su Emilia Pérez in The Brutalist per l’uso dell’intelligenza artificiale

Leggi su Mistermovie.it

La crescente presenza della tecnologia di intelligenza(IA) a Hollywood ha suscitato nuove, specialmente dopo che alcuni film acclamati ai Golden Globe sono stati accusati di fare un uso controverso di questa tecnologia. Tra i principali bersagli ci sono il musicale il film drammatico The, entrambi accusati di utilizzare l’IA in modo non trasparente e discutibile.Controversie suldell’IA in Hollywood: “” e “The” sotto accusaclass="wp-block-heading">, vincitore di un Golden Globe, è finito sotto il mirino per aver impiegato la clonazione vocale basata sull’IA per supportare Karla Sofía Gascón, protagonista del film. Secondo il fonico del film, Cyril Holtz, la tecnologia è stata utilizzata per aiutare Gascón, una donna transgender, a raggiungere note vocali al di fuori della sua estensione naturale, un aspetto reso necessario dalle sue attuali condizioni fisiche durante la transizione.