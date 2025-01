Ilrestodelcarlino.it - Macerata, imprese a caccia di lavoratori: mancano i candidati

, 21 gennaio 2025 – Lehanno bisogno di. Ma le assunzioni previste nel primo trimestre di quest’anno in provincia disono in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2024, anche perché in oltre un caso su due c’è carenza di; oppure, le persone che si presentano ai colloqui risultano impreparate rispetto all’incarico che sono chiamate a ricoprire. E, poi, si deve aggiungere che i giovani sono sempre di meno. Da gennaio a marzo le nuove entrate al lavoro in provincia sono stimate in 6.770, 150 in meno (- 2,2%) rispetto al primo trimestre 2024. E’ un dato piuttosto preoccupante: siamo al 70esimo posto, su 105 province, 58 delle quali registrano il segno più, e 47 (tra cui la nostra), il segno meno. Questo lo scenario quale emerge da un’indagine dell’Ufficio studi di Confartigianato, che nelle Marche vede tutte le province in discesa, fatta eccezione per quella di Ascoli.