Grande Fratello 2025: chi sono i concorrenti ripescati che rientrano in casa?

Nella puntata didi ieri sera, lunedì 20 gennaio, numerosi colpi di scena, a partire da quello più eclatante: 6inin virtù di un ripescaggio deciso dal pubblico mediante un televoto flash. E’ la prima volta nella storia delche alcunieliminati hanno avuto l’opportunità di tornare in: dei 6, solo 4 rientreranno ufficialmente come, chi?Alfonso Signorini ha rivelato che 6 exstatie avranno l’opportunità di tornare nella. Si tratta di Eva Grimaldi (in precedenza eliminata), Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino.Per il momento, vivranno nel Tugurio per alcuni giorni, e solo 4 di loro saranno reintegrati ufficialmente nel gioco.