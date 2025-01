Juventusnews24.com - Giuntoli al centro del mercato Juve: non parte subito con la squadra e resta in Italia per chiudere due affari. Il retroscena

di RedazionentusNews24aldel: noncon lainperdue. Ildella Gazzetta dello SportEmerge un interessanteriguardante Cristiano. L’uomo delnon è salito ieri sull’aereo che ha portato lain Belgio perre a Torino ed occuparsi di due trattative in particolare: Renato Veiga col Chelsea e Kelly col Newcastle.A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche come il dt bianconero non si perderà comunque la sfida col Brugge:raggiungerà infatti laoggi, in tempo per assistere al match.Leggi suntusnews24.com